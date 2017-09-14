Банк для предпринимателей «Точка» (финансовая группа «Открытие») и платформа для работы с лидерами мнений GetBlogger разработали специальный тариф для блогеров, который позволит им оформиться в качестве индивидуальных предпринимателей на льготных условиях и легально получать плату за свою работу. Предложение будет запущено 18 сентября, следует из сообщения сторон.
Как уточняется, спецтариф позволит блогерам официально работать с крупными брендами в качестве частных предпринимателей по минимальной налоговой ставке в 6%. За 2,8 тыс. рублей в год «Точка» поможет блогерам GetBlogger с оформлением ИП, открытием и ведением счета, автоматизирует бухгалтерскую нагрузку и сдачу налоговой отчетности.
Рекламодатели смогут договариваться о сотрудничестве с лидерами мнений на полностью прозрачных условиях, оплачивая размещение рекламы безналично и получая закрывающие документы, а блогеры — получать заказы от крупнейших российских и мировых брендов, а также без проблем оформлять визы, кредиты, получать пенсию и иметь свободный доступ к другим услугам, требующим подтверждения финансового положения, говорится в релизе.
«До этого момента на рынке маркетинга влияния в России не существовало специальных инструментов для блогеров, которые позволили бы им легализовать свой растущий бизнес, — отмечает основатель платформы GetBlogger Анна Шкирина. — GetBlogger как платформа не ставит своей целью заработать на посреднических услугах между брендами и блогерами, а предлагает блогерам возможность работать на полностью прозрачных условиях напрямую, без комиссии посредников».
По словам Шкириной, запуск кобрендингового тарифа с «Точкой» для лидеров мнений за следующие полтора-два года «выведет этот рынок из тени, откроет блогерам возможности для работы с крупнейшими брендами и легализует их доходы».
«Теперь блогерам-предпринимателям не нужно разбираться в законодательстве, думать, какие документы нужны для открытия и ведения счета, как не попасть под блокировки надзорных органов. Вместе с GetBlogger мы сделаем работу компаний с лидерами мнений более прозрачной и выведем ее в правовое поле», — комментирует директор по развитию продаж «Точки» Геннадий Козлов.
По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.
Крупнейшими бенефициарами банка являются: основатель и один из ключевых совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,98% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (9,91%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (8,91%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков Константин Янаков (12,08%); банк ВТБ (5,51%), страховая компания «Росгосстрах» (3,75%, в том числе через доверительное управление ООО «Управление Сбережениями»), бизнесмены Михаил Паринов (3,90%) и Александр Мамут (3,68%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций. Кроме того, часть акций банка находится в собственности самой кредитной организации, в том числе через схемы перекрестного владения.
В состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят также институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 2 323,87 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 270,80 млрд, кредитный портфель — 1 094,11 млрд, обязательства перед населением — 538,98 млрд.