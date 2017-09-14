Банк для предпринимателей «Точка» (финансовая группа «Открытие») и платформа для работы с лидерами мнений GetBlogger разработали специальный тариф для блогеров, который позволит им оформиться в качестве индивидуальных предпринимателей на льготных условиях и легально получать плату за свою работу. Предложение будет запущено 18 сентября, следует из сообщения сторон.

Как уточняется, спецтариф позволит блогерам официально работать с крупными брендами в качестве частных предпринимателей по минимальной налоговой ставке в 6%. За 2,8 тыс. рублей в год «Точка» поможет блогерам GetBlogger с оформлением ИП, открытием и ведением счета, автоматизирует бухгалтерскую нагрузку и сдачу налоговой отчетности.

Рекламодатели смогут договариваться о сотрудничестве с лидерами мнений на полностью прозрачных условиях, оплачивая размещение рекламы безналично и получая закрывающие документы, а блогеры — получать заказы от крупнейших российских и мировых брендов, а также без проблем оформлять визы, кредиты, получать пенсию и иметь свободный доступ к другим услугам, требующим подтверждения финансового положения, говорится в релизе.

«До этого момента на рынке маркетинга влияния в России не существовало специальных инструментов для блогеров, которые позволили бы им легализовать свой растущий бизнес, — отмечает основатель платформы GetBlogger Анна Шкирина. — GetBlogger как платформа не ставит своей целью заработать на посреднических услугах между брендами и блогерами, а предлагает блогерам возможность работать на полностью прозрачных условиях напрямую, без комиссии посредников».

По словам Шкириной, запуск кобрендингового тарифа с «Точкой» для лидеров мнений за следующие полтора-два года «выведет этот рынок из тени, откроет блогерам возможности для работы с крупнейшими брендами и легализует их доходы».



«Теперь блогерам-предпринимателям не нужно разбираться в законодательстве, думать, какие документы нужны для открытия и ведения счета, как не попасть под блокировки надзорных органов. Вместе с GetBlogger мы сделаем работу компаний с лидерами мнений более прозрачной и выведем ее в правовое поле», — комментирует директор по развитию продаж «Точки» Геннадий Козлов.