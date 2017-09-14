Оператор связи «МТС» привлечен к административной ответственности за рассылку СМС-спама. Об этом сообщается на сайте Управления Федеральной антимонопольной службы России по Московской области.

Постановление о привлечении ПАО «Мобильные ТелеСистемы» к административной ответственности по части 1 статьи 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначении штрафа в размере 150 тыс. рублей было вынесено подмосковным УФАС 11 сентября. Компания наказана за распространение рекламы без согласия абонента.

Согласно материалам дела, абонент письменно отказался от получения любого рода рекламы от оператора и его партнеров, но компания «МТС» проигнорировала данный факт.

В соответствии с частью 1 статьи 18 федерального закона «О рекламе», распространение рекламы по сетям электросвязи допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на ее получение. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено. Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием.



Административный штраф по части 1 статьи 14.3. КоАП для юридических лиц может составлять от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.