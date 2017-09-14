Россельхозбанк начал размещение дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций общим номинальным объемом 25 млрд рублей. Сообщение об этом опубликовано в четверг на портале раскрытия корпоративной информации.
Накануне допвыпуск был зарегистрирован Центробанком РФ. Размещение осуществляется по закрытой подписке в пользу действующего акционера РСХБ — Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества). Фактическая цена размещения 25 тыс. акций будет равна номинальной — 1 млн рублей за бумагу. Допэмиссия будет оплачена денежными средствами в валюте РФ в безналичном порядке.
Текущий размер уставного капитала Россельхозбанка — 339,848 млрд рублей, величина собственных средств (капитала) на 1 августа 2017 года — 380,097 млрд.
В конце августа СМИ со ссылкой на зампреда правления РСХБ Кирилла Левина писали, что банку, который в этом году получит из бюджета в общей сложности 30 млрд рублей (5 млрд банк уже получил в I квартале), в следующем году нужно еще столько же.
Россельхозбанку, который в этом году получит из бюджета в общей сложности 30 млрд рублей, в следующем году нужно еще столько же. Как отметил зампред правления банка Кирилл Левин, которого цитируют СМИ, с 2018 года увеличиваются надбавки к капиталу для системно значимых банков, и все озабочены вопросом, каким образом увеличивать капитал. «При нашем объеме активов для покрытия надбавок к 1 января 2019 года нам надо около 30 миллиардов рублей. Сейчас мы находимся в дискуссиях с акционером (Росимуществом)», — приводят слова Левина «Ведомости».
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 2 898,71 млрд рублей (5-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 380,10 млрд, кредитный портфель — 1 843,35 млрд, обязательства перед населением — 736,04 млрд.