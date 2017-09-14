Россельхозбанк начал размещение дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций общим номинальным объемом 25 млрд рублей. Сообщение об этом опубликовано в четверг на портале раскрытия корпоративной информации.

Накануне допвыпуск был зарегистрирован Центробанком РФ. Размещение осуществляется по закрытой подписке в пользу действующего акционера РСХБ — Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества). Фактическая цена размещения 25 тыс. акций будет равна номинальной — 1 млн рублей за бумагу. Допэмиссия будет оплачена денежными средствами в валюте РФ в безналичном порядке.

Текущий размер уставного капитала Россельхозбанка — 339,848 млрд рублей, величина собственных средств (капитала) на 1 августа 2017 года — 380,097 млрд.



В конце августа СМИ со ссылкой на зампреда правления РСХБ Кирилла Левина писали, что банку, который в этом году получит из бюджета в общей сложности 30 млрд рублей (5 млрд банк уже получил в I квартале), в следующем году нужно еще столько же.

Россельхозбанку нужно еще 30 млрд рублей в капитал в 2018 году Россельхозбанку, который в этом году получит из бюджета в общей сложности 30 млрд рублей, в следующем году нужно еще столько же. Как отметил зампред правления банка Кирилл Левин, которого цитируют СМИ, с 2018 года увеличиваются надбавки к капиталу для системно значимых банков, и все озабочены вопросом, каким образом увеличивать капитал. «При нашем объеме активов для покрытия надбавок к 1 января 2019 года нам надо около 30 миллиардов рублей. Сейчас мы находимся в дискуссиях с акционером (Росимуществом)», — приводят слова Левина «Ведомости».