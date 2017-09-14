Банк «Национальный Стандарт» подал в Арбитражный суд Московской области заявление о признании банкротом Алекпера Исмаилова, сына бизнесмена Тельмана Исмаилова. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на определение суда.

Рассмотрение заявления банка суд назначил на 12 октября.

Арбитражный суд Москвы 24 апреля прекратил производство по заявлению БМВ Банка о банкротстве Алекпера Исмаилова. Производство было прекращено в связи с отказом банка от заявления.

Столичный арбитраж в декабре 2016 года отклонил заявление БМ-Банка (бывшего Банка Москвы) о признании недействительной реорганизации ООО «КБФ АСТ» (входит в группу «АСТ» Тельмана Исмаилова, экс-владельца Черкизовского рынка) в форме присоединения к ООО «АСТ Транс Маркет». Алекпер Исмаилов является одним из учредителей компании «КБФ АСТ».

Кроме того, в иске банк просил обязать ООО «АСТ Транс Маркет» вернуть имущество, полученное при реорганизации ООО «КБФ АСТ». О каком конкретно имуществе идет речь, в материалах дела не говорится, однако, согласно данным газеты «Коммерсант», компании принадлежит участок площадью 0,3 га на Никитском бульваре в Москве. Также ООО «КБФ АСТ» владеет двухэтажным зданием на Ореховом бульваре у метро «Домодедовская» и банкетным залом «Сафиса» на Воробьевском шоссе.

В настоящее время в суде рассматривается заявление банка о признании ООО «КБФ АСТ» банкротом. Заявление было подано еще в ноябре 2015 года, но в ходе рассмотрения дела стало известно, что должник был присоединен к ООО «АСТ Транс Маркет» и ликвидирован. В связи с этим представитель «КБФ АСТ» заявил, что дело о банкротстве компании должно быть прекращено. В ответ на это юрист банка сообщил на одном из заседаний, что решение о реорганизации было обжаловано. По информации юриста банка, ООО «АСТ Транс Маркет» также находится в стадии ликвидации.

Арбитраж Москвы 6 октября 2015 года по иску Банка Москвы взыскал с «КБФ АСТ» более 213 млн долларов задолженности по кредитному договору от 28 сентября 2012 года. Кредит был выдан ООО «Руслайн 2000», ответчик выступил поручителем по нему. Суд отклонил встречный иск «КБФ АСТ» о недействительности кредитного договора ввиду его кабальности. Девятый арбитражный апелляционный суд 21 декабря 2015 года оставил в силе решение первой инстанции.

Областной арбитраж 29 августа 2016 года ввел в отношении Тельмана Исмаилова реструктуризацию долгов по заявлению БМ-Банка. Тогда же суд включил в реестр кредиторов бизнесмена требование банка на сумму 17,3 млрд рублей.



Суд 16 марта открыл процедуру реализации имущества Исмаилова, признав бизнесмена банкротом.

