Палата представителей конгресса США в четверг приняла законопроект о бюджете на 2018 финансовый год в размере 1,2 трлн долларов. За это решение высказались 211 конгрессменов, 198 голосовали против.



Всего законопроектом предусмотрено выделение средств по 12 направлениям. Среди них — оборона, национальная безопасность, внешнеполитическая деятельность, социальная политика. К примеру, законодатели позволяют Пентагону в будущем финансовом году израсходовать 658,1 млрд долларов, бюджет Министерства внутренней безопасности зафиксирован на уровне 44,3 млрд.

Ранее Белый дом уже заявил, что поддерживает данный законопроект. Там отметили, что в бюджете заложены 1,6 млрд на строительство барьера между Мексикой и США. Этот проект был одним из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа.

Теперь документ поступит на рассмотрение сената, там, скорее всего, в него будут внесены поправки, после чего обеим палатам придется начать процесс согласования, который занимает несколько месяцев.

Ранее Трамп подписал закон о временном финансировании федерального правительства до 8 декабря.