Средний платеж в России за школьные услуги составляет 2 600 рублей. Об этом говорится в исследовании компании «Яндекс.Деньги», которая подсчитала ежемесячные расходы россиян на платные услуги школ и детских садов — за питание ребенка, дополнительные занятия и, например, внеклассные кружки. Учитывались платежи по квитанциям из электронных кошельков и с банковских карт «Яндекс.Денег».



Если смотреть по регионам, то больше всего в среднем за раз платят жители Сибири — 4 123 рубля. Средний платеж на Дальнем Востоке — 3 329 рублей, в Центральном округе — 2 826 рублей, на Северо-Западе — 2 357 рублей, в южных регионах — 2 315 рублей, на Урале — 2 243 рубля. Меньше всего этот показатель в Приволжском регионе — 1 530 рублей. В Москве на услуги школ родители тратят в среднем за раз 2 903 рубля, в Санкт-Петербурге — 2 415 рублей.

Средний платеж за услуги детсадов в то же время в целом составляет 1 655 рублей.

По данным ВЦИОМ, в 2017 году по договоренности со школами россияне сократили добровольные спонсорские взносы до 649 рублей. Хотя в прошлом году средний платеж за одного ребенка был 1 214 рублей в месяц.

Причина в том, что сейчас тренд на оплату школьных услуг изменился, и родители начинают в большей степени влиять на школы, в том числе через социальные сети, считает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

«Если раньше было больше случаев, когда людей просили поддержать школу и сдать деньги на те или иные услуги или предметы интерьера, то теперь за этим очень строго следит прокуратура. Поэтому сейчас в школах все происходит на сугубо добровольных началах, именно поэтому мы и видим такую статистику. Родители теперь объединяются в группы, вырабатывают единую позицию и стараются больше влиять на процесс, поскольку вместе они обладают большим ресурсом и могут вызвать определенный общественный резонанс», — комментирует эксперт.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru