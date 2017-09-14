Банк «Пересвет» подал в Арбитражный суд Москвы иск о признании банкротом торгового дома «Настюша».
Как говорится в материалах, размещенных в картотеке арбитражных дел, иск был зарегистрирован 14 сентября.
Иск пока не принят к производству.
«Пересвет» намерен обанкротить торговый дом «Настюша»
Банк «Пересвет» намерен обанкротить крупного поставщика хлеба и кондитерских изделий в Москве и Московской области ТД «Настюша». Об этом говорится в едином федеральном реестре юридически значимых сведений.
Банк «Пересвет» намерен обанкротить крупного поставщика хлеба и кондитерских изделий в Москве и Московской области ТД «Настюша». Об этом говорится в едином федеральном реестре юридически значимых сведений.