Сбербанк официально, устами своего вице-президента Андрея Шарова, объявил о запуске в 2018 году пилотного проекта по выдаче гражданам РФ в отделениях банка российских документов — общегражданского и заграничного паспортов и водительских удостоверений. Зачем?