Банк «Пересвет» подал в Арбитражный суд Москвы иск о признании банкротом торгового дома «Настюша».

Как говорится в материалах, размещенных в картотеке арбитражных дел, иск был зарегистрирован 14 сентября.

Иск пока не принят к производству.

​«Пересвет» намерен обанкротить торговый дом «Настюша»

Банк «Пересвет» намерен обанкротить крупного поставщика хлеба и кондитерских изделий в Москве и Московской области ТД «Настюша». Об этом говорится в едином федеральном реестре юридически значимых сведений.