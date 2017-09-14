Банк «Российский Капитал» начал размещение дополнительного выпуска именных обыкновенных бездокументарных акций общим номинальным объемом более 15,063 млрд рублей. Сообщение об этом опубликовано на портале раскрытия корпоративной информации.

Накануне Банк России зарегистрировал допвыпуск акций «РосКапа». Согласно материалам эмитента, 4 квинтиллиона 150 квадриллионов 837 триллионов 617 миллиардов 733 миллиона 983 тысячи 330 акций номинальной стоимостью 1 / 275 562 630 рублей каждая размещаются по номиналу.

Бумаги размещаются по закрытой подписке в пользу акционера банка — Агентства по страхованию вкладов. Предусмотрена оплата акций денежными средствами в валюте РФ.

Напомним, что в последнее время банк докапитализировался через механизм ОФЗ.



Размер уставного капитала «РосКапа» в настоящий момент составляет около 42,978 млрд рублей, величина собственных средств на 1 августа — порядка 41,668 млрд.

ЦБ зарегистрировал получение «Российским Капиталом» еще 1,116 млрд рублей по программе ОФЗ Департамент корпоративных отношений Банка России 17 апреля зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска привилегированных именных бездокументарных акций банка «Российский Капитал», размещенных путем закрытой подписки (индивидуальный государственный регистрационный номер 20102312В004D от 28 февраля 2017 года), общим объемом по номинальной стоимости 1 млрд 115,77 млн рублей. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.