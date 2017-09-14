Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству поддержал в первом чтении законопроект о страховании вкладов малых предприятий в банках.

«Законопроект направлен на введение механизма страхования денежных средств малых предприятий, размещенных на счетах в банках. Максимальный размер страхового возмещения таким организациям будет аналогичен размеру страхового возмещения, установленному для вкладов физических лиц и индивидуальных предпринимателей, и составит 1,4 миллиона рублей», — сообщил председатель комитета Сергей Жигарев.



Кроме того, законопроектом вносятся изменения в закон «О несостоятельности (банкротстве)», в соответствии с которыми перешедшие к АСВ требования по договорам банковского вклада (депозита) и договорам банковского счета, стороной по которым являются малые предприятия, включаются в состав требований кредиторов третьей очереди.

«Реализация предусмотренных законопроектом положений позволит обеспечить защиту малых предприятий от значительных финансовых затруднений в случае отзыва лицензии у банков, в которых размещены их денежные средства, а также создаст условия для беспрерывного осуществления ими хозяйственной деятельности», — сообщил Жигарев.