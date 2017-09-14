ЦБ не считает целесообразной покупку «ФК Открытие» другими банками, заявил зампред Центробанка Василий Поздышев.

«Покупка «Открытия» другим каким-либо государственным или негосударственным банком, с нашей точки зрения, значительно бы ухудшила конкурентную среду, потому что тогда банк бы просто влился в еще одну крупную банковскую группу», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

По его словам, насчет покупки «говорить больше не нужно».

«В нашем решении «ФК Открытие» остается независимым рыночным игроком, контролируемым Центробанком», — подчеркнул Поздышев.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин говорил, что не исключает возможности покупки «ФК Открытие» после завершения процедуры его финансового оздоровления.

​ВТБ допускает возможность покупки банка «ФК Открытие» после его финоздоровления ВТБ готов рассмотреть возможность покупки банка «ФК Открытие» после повышения его финансовой устойчивости Банком России. Об этом в кулуарах ВЭФ сообщил глава ВТБ Андрей Костин.

