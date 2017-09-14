Прокуратура Кабардино-Балкарии направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя о хранении, перевозке в целях сбыта и сбыте заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ. Сообщение об этом опубликовано на сайте Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, обвиняемый по предварительному сговору с другими лицами в период с апреля по июнь 2016 года незаконно приобрел в Москве более 360 заведомо поддельных купюр номиналом 5 тыс. рублей. Он перевез и хранил фальшивки, совокупный номинал которых, как следует из релиза правоохранителей, составил как минимум 1,8 млн рублей, а также сбывал поддельные деньги на территории республики.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Баксанский районный суд КБР для рассмотрения по существу.



В отношении остальных участников преступления расследование продолжается.