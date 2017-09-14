Комитет по вопросам науки, космоса и технологий палаты представителей пригласил исполнительного директора и сооснователя «Лаборатории Касперского» Евгения Касперского для дачи показаний по поводу безопасности технических решений, которые предоставляет его компания, передает Reuters.



Заседание, в котором должен принять участие Касперский, запланировано на 27 сентября. Помимо главы российской антивирусной компании на встречу будут приглашены также независимые американские эксперты по кибербезопасности.

Приедет ли в конгресс США сам основатель «Лаборатории Касперского», пока неизвестно, компания не предоставила агентству комментарий.