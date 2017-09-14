Создатель Telegram Павел Дуров объяснил произошедший сбой в работе мессенджера чрезмерной активностью пользователей.



Как рассказал Дуров в своем Telegram-канале, пиковая нагрузка сервиса была превышена в пять раз.

В этой связи около 15% пользователей испытывали проблемы с подключением с 20:45 до 21:10 мск 13 сентября, устранить сбой удалось к 22:00.