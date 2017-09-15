Портал Банки.ру публикует информацию об изменении средней процентной ставки по депозитам юридических лиц в рублях, долларах США и евро в разрезе сроков привлечения.



Обзор составлен на основе базы данных Банки.ру по депозитам юридических лиц, в которой представлена информация о продуктах порядка 130 банков.

Депозиты сгруппированы по валютам (рубли, доллары США, евро), а также по срокам (один, два, три, шесть, девять месяцев и один, полтора, два, три года и выше). Сравнивались средние ставки по рынку для соответствующих групп вкладов. Сумма вклада не учитывалась.

В августе доходность краткосрочных и среднесрочных депозитов для юрлиц в рублях снизилась в среднем на 0,15 процентного пункта, при этом доходность долгосрочных депозитов увеличилась на 0,12 п. п.

Средние ставки по краткосрочным депозитам сроком на один месяц снизились на 0,13 п. п.

Ставки по среднесрочным депозитам сроком на шесть месяцев уменьшились на 0,19 п. п. При этом ставки по депозитам сроком на полтора года, напротив, повысились на 0,06 п. п.

Доходность долгосрочных депозитов на два года увеличилась на 0,02 п. п.

Ставки по депозитам в долларах США снизились в среднем на 0,1 п. п.

Ставки по краткосрочным депозитам сроком на один месяц понизились на 0,05 п. п.

Доходность среднесрочных депозитов сроком на шесть месяцев снизилась на 0,06 п. п.

Ставки по долгосрочным депозитам снизились, сроком на два года — на 0,18 п. п.

Ставки по депозитам в евро в августе уменьшились в среднем на 0,14 п. п., при этом ставки по депозитам сроком от трех лет и выше повысились на 0,03 п. п. и составили 1,31%.

Средние ставки по краткосрочным депозитам на один и два месяца снизились на 0,03 п. п.

Доходность среднесрочных депозитов сроком на шесть месяцев снизилась на 0,07 п. п.

Средние ставки по долгосрочным депозитам сроком на два года снизились на 0,3 п. п. до 1,3%.

Данные для сравнения изменения средней процентной ставки по депозитам в рублях в разрезе по суммам взяты по состоянию на 1 июля, 1 августа и 1 сентября. Депозиты сгруппированы по суммам до 10 млн рублей, от 10 млн рублей (включительно) до 100 млн рублей и от 100 млн рублей и выше, а также разбиты по срокам: один, два, три, шесть, девять месяцев и один, полтора, два, три года и выше.

Видны изменения средних процентных ставок по депозитам в сумме до 10 млн рублей, в июле ставки снижались по депозитам сроком до одного года. Без изменения остались ставки по депозитам сроком на два года.

Диапазон средних ставок по привлечению депозитов на 1 сентября в сумме до 10 млн рублей колеблется в пределах 0,9 п. п.

Процентные ставки по депозитам в сумме 10—100 млн рублей в июле также изменялись разнонаправленно.

Разница между минимальной и максимальной ставкой привлечения составляет 1,08 п. п. Минимальная ставка предлагается по депозитам сроком на один месяц (6,69%), максимальная, на девять месяцев, составляет 7,77%.

Ставки по депозитам от 100 млн рублей в основном росли.

Разброс средних процентных ставок для депозитов суммами 100 млн рублей и выше составил 0,71 п. п. Минимальные ставки предлагаются для депозитов сроком на полтора года — 7,95%, а максимальные, 8,66%, — на два года.