Фондовые площадки Азии демонстрируют на торгах в пятницу разнонаправленную динамику ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 по состоянию на 8:23 мск вырос на 0,52% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 19 910,67 пункта. Гонконгский Hang Seng Index был в плюсе на 0,3% на отметке 27 860,84 пункта, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite показывал отрицательное изменение на уровне 0,29% и находился на отметке 3 361,69. Сингапурский Straits Times Index уменьшился на 0,24% до 3 213,15 пункта. Южнокорейский KOSPI понизился на 0,06% до 2 376,29.