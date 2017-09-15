В правительстве обсуждают предложение российских онлайн-ретейлеров ввести налог для их иностранных конкурентов, включая AliExpress, Amazon и eBay, по принципу «налога на Google». Сайты компаний, которые откажутся его платить, могут быть заблокированы через Роскомнадзор, пишет «Коммерсант».

Такие поправки к Налоговому кодексу и закону «Об информации» разработала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет 37 российских ретейлеров, включая «Детский мир», «Юлмарт», Ozon.ru, re:Store, KupiVIP, Lamoda, «М.Видео», «Эльдорадо» и др.).

В АКИТ считают, что компании вроде AliExpress, Amazon и eBay сейчас имеют конкурентное преимущество перед национальными поставщиками в виде освобождения от НДС и ввозных таможенных платежей при реализации товаров стоимостью до 1 тыс. евро и весом до 31 кг, рассказал изданию источник, знакомый с подготовкой документа.

Поправки предлагают ввести механизм НДС-регистрации зарубежных интернет-магазинов по аналогии с так называемым налогом на Google, вступившим в силу 1 января 2017 года. В его рамках иностранные компании, продающие электронный контент или софт через Интернет в России, должны встать на учет в налоговую службу и платить НДС 18% наравне с российскими компаниями.

Для интернет-магазинов, предлагающих трансграничную доставку товаров, налог предлагается исчислять упрощенным методом, он составит 15,25% от конечной цены товара. При этом Федеральная налоговая служба получит право направлять электронной торговой площадке требование о блокировке страницы продавца, не исполняющего обязанности по уплате НДС. Если оно не возымеет действие, налоговая обратится в суд и Роскомнадзор, который после получения судебного решения об ограничении доступа к страницам-неплательщикам направит операторам связи требование об их блокировке. Проект также предусматривает механизм разблокировки продавца в течение трех дней после уплаты им НДС.

Исполнительный директор АКИТ Артем Соколов подтвердил, что такие документы разработаны ассоциацией. По его словам, сейчас они обсуждаются в правительстве, где идет процесс подготовки заключения. В Минэкономразвития сообщили, что получили документы с предложениями и прорабатывают свою позицию. В Минфине «слышали о таких предложениях» и также анализируют их.

Между тем усложнение процедуры может заставить иностранные торговые площадки и их продавцов покинуть российский рынок, допускают их представители.