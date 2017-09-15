Банк «Левобережный» открыл первый офис в Бийске. Отделение «Бийский» расположено по адресу: ул. имени Героя Советского Союза Васильева, 63а, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«В соответствии со стратегией регионального развития банка, новый офис — полноформатный. Жителям и предприятиям Бийска в банке «Левобережный» доступен полный спектр классических банковских услуг: кредитование, вклады, денежные переводы, обмен валюты, банковские карты, расчетно-кассовое обслуживание», — отмечается в релизе.
Юридические лица обслуживаются с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00; частные лица — с понедельника по пятницу, с 9:00 до 20:00, в субботу — с 9:00 до 17:00.
ПАО «Банк «Левобережный» — динамично развивающийся банк Новосибирской области, один из крупнейших в регионе. Основные направления деятельности — розничное и корпоративное кредитование, операции на валютном рынке и с пластиковыми картами, привлечение средств граждан во вклады. Банк обслуживает местные муниципальные компании и структуры. Основным источником фондирования финучреждения выступают средства физических лиц.
На сегодняшний день основными бенефициарами «Левобережного» являются председатель совета директоров Дмитрий Яровой (59,34%), его сыну, члену совета директоров Александру Яровому принадлежит 7,33% акций банка, пакет в 13,33% числится за кипрской компанией Ratto Holdings Limited (принадлежит фонду инвестиций в финансовый сектор RenFin II, бенефициар — Элизабет Френсис), у членов совета директоров Вячеслава Перцева и Михаила Робканова по 6,67%, Ирина Шелестова владеет 6,28%, доля миноритариев составляет 0,38%.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 48,29 млрд рублей (97-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 5,59 млрд, кредитный портфель — 29,63 млрд, обязательства перед населением — 26,90 млрд.