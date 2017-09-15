ПАО «Банк «Левобережный» — динамично развивающийся банк Новосибирской области, один из крупнейших в регионе. Основные направления деятельности — розничное и корпоративное кредитование, операции на валютном рынке и с пластиковыми картами, привлечение средств граждан во вклады. Банк обслуживает местные муниципальные компании и структуры. Основным источником фондирования финучреждения выступают средства физических лиц.

На сегодняшний день основными бенефициарами «Левобережного» являются председатель совета директоров Дмитрий Яровой (59,34%), его сыну, члену совета директоров Александру Яровому принадлежит 7,33% акций банка, пакет в 13,33% числится за кипрской компанией Ratto Holdings Limited (принадлежит фонду инвестиций в финансовый сектор RenFin II, бенефициар — Элизабет Френсис), у членов совета директоров Вячеслава Перцева и Михаила Робканова по 6,67%, Ирина Шелестова владеет 6,28%, доля миноритариев составляет 0,38%.

По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 48,29 млрд рублей (97-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 5,59 млрд, кредитный портфель — 29,63 млрд, обязательства перед населением — 26,90 млрд.