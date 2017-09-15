Ответственность владельцев кредитных организаций может быть повышена вплоть до введения субсидиарной, когда владелец гарантирует устойчивость бизнеса собственным имуществом. Такие меры обсуждает инициативная группа депутатов Госдумы из комитета по государственному строительству и законодательству (КГСЗ), рассказал «Известиям» глава комитета Павел Крашенинников.



Дополнительная и неограниченная (субсидиарная) ответственность руководителей и учредителей компаний по обязательствам своей организации предусмотрена в Гражданском кодексе России для учредителей предприятий некоторых форм собственности, применяемых в малом бизнесе (коммандитных и инвестиционных товариществ). Эта мера применяется в случае банкротства по вине его участников. На банки и крупные компаний это не распространяется. Они отвечают только уставным капиталом. Теперь же законодатели рассматривают возможность распространить эту форму ответственности на кредитные организации.

«Задача уставного капитала рассматривается по-разному: как компенсаторная и как начальная — для создания юридического лица, — пояснил Крашенинников. — Если мы говорим, что он нужен для начала деятельности, то, наверное, тогда надо установить и субсидиарную ответственность. Какую — сейчас будем смотреть, в том числе зарубежное законодательство».

По словам парламентария, депутаты изучают, насколько существующие механизмы гражданского и уголовного законодательства действенны.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков согласился с предложением своих коллег. «Я в курсе этой инициативы, и я ее поддерживаю. Безответственность порождает нарушения и злоупотребления… Но это введение ответственности личным имуществом касается не только банкиров, но и всех собственников, которые ведут себя недобросовестно», — сказал он.

По мнению депутата, владелец бизнеса должен отвечать по крайней мере той частью своего имущества, которая покрывает обязательства. При этом он рассчитывает, что соответствующий законопроект будет принят уже в ходе осенней сессии Госдумы.

В банковском сообществе к инициативе депутатов отнеслись весьма холодно. Председатель наблюдательного совета ВТБ Сергей Дубинин сказал, что подобные предложения подрывают принципы рыночной экономики. «Эта схема фактически обесценивает принцип ограниченной ответственности собственника бизнеса. Речь идет о фактическом устранении публичных акционерных обществ», — сказал он.

Банкир отметил, что если ответственность личным имуществом введут для банков, то это автоматически распространится и на небанковские организации. По его словам, суть акционерных обществ как раз и состоит в том, чтобы его участники отвечали только своим капиталом, но не личным имуществом. При введении же ответственности личным имуществом собственников частные инвестиции будут фактически невозможны.

«Никто из частных инвесторов не возьмет на себя такой риск. А это значит, что все вложения в бизнес придется делать за счет бюджета. Это полностью государственная экономика — мы уже это проходили», — подчеркнул Дубинин.