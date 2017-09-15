Россельхозбанк, впервые среди находящихся под санкциями российских банков, в настоящее время готовит заем бессрочных облигаций, который может быть выпущен в валюте. Предполагаемый объем составит 600 млн долларов, пишет «Коммерсант».

По данным издания, проспект ценных бумаг подготовлен, однако еще не завизирован руководством. Валюта размещения пока не определена, однако доллар не исключается. Пресс-служба РСХБ вчера отказалась от комментариев планов банка по заимствованиям.

Необходимость в размещении именно «вечных» бумаг определяется потребностью РСХБ в капитале. Банк с трудом справляется с расчисткой проблемного кредитного портфеля, объем которого превышает 200 млрд рублей, а доходы от бизнеса пока слишком малы и не позволяют банку формировать адекватные резервы. Вследствие этого банк ежегодно обращается к акционеру (государству) за докапитализацией — в этом году он уже получил 5 млрд рублей и в ближайшее время получит еще 25 млрд рублей. В следующем году банк оценил свои потребности также в 30 млрд рублей. Однако в Минфине не уверены, что этот запрос банка будет одобрен.

Россельхозбанк размещает допэмиссию акций на 25 млрд рублей Россельхозбанк начал размещение дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций общим номинальным объемом 25 млрд рублей. Сообщение об этом опубликовано в четверг на портале раскрытия корпоративной информации.

Бессрочные облигации идут в расчет капитала, а по объему планируемая эмиссия сопоставима с потребностью банка в капитале в следующем году. При этом у РСХБ есть опыт размещения «вечных» рублевых облигаций — в 2016 году на 15 млрд рублей. По словам портфельного управляющего «Альфа-Капитала» Дмитрия Дорофеева, этот инструмент позволяет привлечь «более дешевое фондирование по сравнению с акционерным капиталом за счет привлечения новых групп инвесторов с облигационного рынка».

Как отмечают участники рынка, санкционный статус РСХБ (американским и европейским инвесторам запрещено надолго давать в долг банку) не будет являться существенным препятствием для размещения валютных облигаций. По словам гендиректора «Спутника — управления капиталом» Александра Лосева, если РСХБ предложит купонную доходность около 8,8% годовых (сравнимую с текущей доходностью таких же бондов ВТБ), то «недостатка в покупателях не будет».