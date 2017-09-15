Россельхозбанк, впервые среди находящихся под санкциями российских банков, в настоящее время готовит заем бессрочных облигаций, который может быть выпущен в валюте. Предполагаемый объем составит 600 млн долларов, пишет «Коммерсант».
По данным издания, проспект ценных бумаг подготовлен, однако еще не завизирован руководством. Валюта размещения пока не определена, однако доллар не исключается. Пресс-служба РСХБ вчера отказалась от комментариев планов банка по заимствованиям.
Необходимость в размещении именно «вечных» бумаг определяется потребностью РСХБ в капитале. Банк с трудом справляется с расчисткой проблемного кредитного портфеля, объем которого превышает 200 млрд рублей, а доходы от бизнеса пока слишком малы и не позволяют банку формировать адекватные резервы. Вследствие этого банк ежегодно обращается к акционеру (государству) за докапитализацией — в этом году он уже получил 5 млрд рублей и в ближайшее время получит еще 25 млрд рублей. В следующем году банк оценил свои потребности также в 30 млрд рублей. Однако в Минфине не уверены, что этот запрос банка будет одобрен.
Россельхозбанк начал размещение дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций общим номинальным объемом 25 млрд рублей. Сообщение об этом опубликовано в четверг на портале раскрытия корпоративной информации.
Бессрочные облигации идут в расчет капитала, а по объему планируемая эмиссия сопоставима с потребностью банка в капитале в следующем году. При этом у РСХБ есть опыт размещения «вечных» рублевых облигаций — в 2016 году на 15 млрд рублей. По словам портфельного управляющего «Альфа-Капитала» Дмитрия Дорофеева, этот инструмент позволяет привлечь «более дешевое фондирование по сравнению с акционерным капиталом за счет привлечения новых групп инвесторов с облигационного рынка».
Как отмечают участники рынка, санкционный статус РСХБ (американским и европейским инвесторам запрещено надолго давать в долг банку) не будет являться существенным препятствием для размещения валютных облигаций. По словам гендиректора «Спутника — управления капиталом» Александра Лосева, если РСХБ предложит купонную доходность около 8,8% годовых (сравнимую с текущей доходностью таких же бондов ВТБ), то «недостатка в покупателях не будет».
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 2 898,71 млрд рублей (5-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 380,10 млрд, кредитный портфель — 1 843,35 млрд, обязательства перед населением — 736,04 млрд.