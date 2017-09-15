Микрофинансовая компания «Домашние деньги» составила десять правил грамотного заемщика МФО, сообщили в пресс-службе организации.
«Компания «Домашние деньги» в рамках реализации проекта ЦБ по повышению финансовой грамотности населения разработала памятку для заемщиков. На текущий момент она внедрена в приложение Digital Cash Clients, а также выдается на руки клиентам при подписании договора. Перед реализацией данного проекта компания внимательно изучила поведение более 50 тыс. заемщиков преимущественно из регионов, проживающих в населенных пунктах с населением менее 200 тыс. человек», — отмечается в релизе.
По данным опроса, около 40% заемщиков никогда не планируют свой семейный бюджет, 35% стараются взять максимальную сумму — «про запас», 15% не читают договор перед подписанием.
Десять правил грамотного заемщика МФО:
- Решение об оформлении займа — ответственное решение. Подписывая договор, вы должны соблюдать его условия.
- Точно определите необходимую сумму, которая вам требуется. Не стоит брать больше, чем нужно.
- Предварительно рассчитайте сумму еженедельного платежа самостоятельно либо с помощью вашего персонального менеджера.
- Составьте таблицу расходов с учетом затрат на погашение планового платежа. Стоит учесть, что по традиции расходы увеличиваются в среднем на 20% в предпраздничные и праздничные дни (Новый год, 23 февраля, 8 Марта, майские праздники).
- Сумма расходов не должна превышать 80% от суммы общих доходов семьи. В случае превышения необходимо увеличить срок займа (тем самым снизив сумму еженедельного платежа) или уменьшить сумму займа.
- Определите график платежей. Желательно завести календарь и выделить дни погашения займа, чтобы случайно не забыть о платеже.
- По возможности старайтесь выделять заранее деньги и время для оплаты займа. Не стоит откладывать погашение еженедельного платежа на последний момент. Помните, что в день оплаты могут возникнуть незапланированные обстоятельства, вследствие которых не будет возможности произвести оплату.
- Перед подписанием внимательно изучите договор и задайте все вопросы персональному менеджеру. Не бойтесь задать «глупый вопрос», знание всех нюансов поможет вам погасить заем без каких-либо проблем.
- Советуем вести таблицу расходов на протяжении всего времени. Это поможет вам верно спланировать семейный бюджет и не оказаться в ситуации, когда денег на погашение займа нет.
- В случае возникновения проблем незамедлительно свяжитесь со своим персональным менеджером для решения и урегулирования вопроса. Персональный менеджер сможет подсказать, как вам правильно поступить в сложной ситуации.