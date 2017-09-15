Микрофинансовая компания «Домашние деньги» составила десять правил грамотного заемщика МФО, сообщили в пресс-службе организации.

«Компания «Домашние деньги» в рамках реализации проекта ЦБ по повышению финансовой грамотности населения разработала памятку для заемщиков. На текущий момент она внедрена в приложение Digital Cash Clients, а также выдается на руки клиентам при подписании договора. Перед реализацией данного проекта компания внимательно изучила поведение более 50 тыс. заемщиков преимущественно из регионов, проживающих в населенных пунктах с населением менее 200 тыс. человек», — отмечается в релизе.

По данным опроса, около 40% заемщиков никогда не планируют свой семейный бюджет, 35% стараются взять максимальную сумму — «про запас», 15% не читают договор перед подписанием.

Десять правил грамотного заемщика МФО:

  1. Решение об оформлении займа — ответственное решение. Подписывая договор, вы должны соблюдать его условия.
  2. Точно определите необходимую сумму, которая вам требуется. Не стоит брать больше, чем нужно.
  3. Предварительно рассчитайте сумму еженедельного платежа самостоятельно либо с помощью вашего персонального менеджера.
  4. Составьте таблицу расходов с учетом затрат на погашение планового платежа. Стоит учесть, что по традиции расходы увеличиваются в среднем на 20% в предпраздничные и праздничные дни (Новый год, 23 февраля, 8 Марта, майские праздники).
  5. Сумма расходов не должна превышать 80% от суммы общих доходов семьи. В случае превышения необходимо увеличить срок займа (тем самым снизив сумму еженедельного платежа) или уменьшить сумму займа.
  6. Определите график платежей. Желательно завести календарь и выделить дни погашения займа, чтобы случайно не забыть о платеже.
  7. По возможности старайтесь выделять заранее деньги и время для оплаты займа. Не стоит откладывать погашение еженедельного платежа на последний момент. Помните, что в день оплаты могут возникнуть незапланированные обстоятельства, вследствие которых не будет возможности произвести оплату.
  8. Перед подписанием внимательно изучите договор и задайте все вопросы персональному менеджеру. Не бойтесь задать «глупый вопрос», знание всех нюансов поможет вам погасить заем без каких-либо проблем.
  9. Советуем вести таблицу расходов на протяжении всего времени. Это поможет вам верно спланировать семейный бюджет и не оказаться в ситуации, когда денег на погашение займа нет.
  10. В случае возникновения проблем незамедлительно свяжитесь со своим персональным менеджером для решения и урегулирования вопроса. Персональный менеджер сможет подсказать, как вам правильно поступить в сложной ситуации.