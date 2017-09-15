Микрофинансовая компания «Домашние деньги» составила десять правил грамотного заемщика МФО, сообщили в пресс-службе организации.

«Компания «Домашние деньги» в рамках реализации проекта ЦБ по повышению финансовой грамотности населения разработала памятку для заемщиков. На текущий момент она внедрена в приложение Digital Cash Clients, а также выдается на руки клиентам при подписании договора. Перед реализацией данного проекта компания внимательно изучила поведение более 50 тыс. заемщиков преимущественно из регионов, проживающих в населенных пунктах с населением менее 200 тыс. человек», — отмечается в релизе.

По данным опроса, около 40% заемщиков никогда не планируют свой семейный бюджет, 35% стараются взять максимальную сумму — «про запас», 15% не читают договор перед подписанием.

Десять правил грамотного заемщика МФО: