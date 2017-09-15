Крупнейшие аудиторские компании — KPMG, EY, PwC, Delloite и BDO — подготовили критические замечания к подготовленному ЦБ совместно с Минфином законопроекту по реформированию отрасли, в том числе предусматривающему передачу функций контроля и надзора за аудитом Банку России. По их мнению, поправки грозят существенными рисками для отрасли, а сам регулятор столкнется с конфликтом интересов при реализации новых функций, пишет «Коммерсант».



В частности, ЦБ получит одновременно функции регулирования и контроля, что позволит ему принимать решение о допуске или недопуске аудитора к проверке общественно значимых организаций (ОЗО), и при этом сам будет контролировать качество и на основе выявленных нарушений принимать решение об исключении аудитора из СРО. Оспорить такое решение можно только в суде.

«Но суд — это долгий процесс, да и судьи не обладают необходимой компетенцией», — подчеркивает собеседник газеты из крупной компании.

Аудиторы предлагают создать комиссию с участием представителей РСПП, банков, аудиторского сообщества, которая будет вправе поддерживать предложения ЦБ об исключении аудитора из членства в СРО или применении к нему иных мер воздействия или отклонять. В ЦБ, впрочем, заверили, что создание «независимого органа», имеющего право приостанавливать решения регулятора, невозможно и данная инициатива не подлежит обсуждению.

Вторая новация, которой опасаются аудиторы, — отсутствие в законе порядка проведения внешнего контроля качества. В нем не описан порядок проведения плановых, внеплановых проверок и их частота. «Если регулятор применит тот же подход, что сейчас действует в рамках банковского надзора, то скоро представители ЦБ могут «сидеть» в каждой крупной аудиторской компании, изучая рабочие документы по каждой еще незавершенной проверке и тем самым вмешиваясь в процесс аудита, и влиять на мнение аудитора, а через него — на проверяемые им компании», — опасается топ-менеджер одной из крупных компаний.

Аудиторы намерены сообщить о рисках своим клиентам, в том числе банкам, чтобы заручиться их поддержкой. Однако банкиры ее не гарантируют. «ЦБ и так осуществляет максимальный надзор за банками, и не совсем понятно, в чем угроза того, что ЦБ будет контролировать и аудитора банка тоже», — рассуждает глава банка из топ-10.

И, наконец, третья важная новация, с которой не согласны аудиторы, — требование о двух подписях на заключении, руководителя проверки и гендиректора компании. «В крупной компании, где выпускаются десятки заключений, руководитель просто физически не может вникнуть в рабочие документы по всем проверкам, чтобы вынести свое мнение, — отмечает собеседник газеты из «четверки». — Это означает, что фактически ему будет нужно ставить подпись под документом, не имея собственного мотивированного суждения в отношении каждой проверки».

Между тем связанная с этим пунктом перспектива введения уголовной ответственности за выдачу заведомо ложного аудиторского заключения грозит серьезными последствиями для участников рынка. За преступление, совершенное по предварительному сговору группой лиц, уголовная ответственность жестче.

Свои соображения о рисках проекта по реформированию отрасли представители крупных компаний изложили на заседании правления саморегулируемой организации РСА, состоявшемся 13 сентября. По словам главы СРО РСА Людмилы Козловой, в результате было принято решение сформировать комиссию из трех человек, которые все предложения членов СРО еще раз проработают и сведут в единый документ.