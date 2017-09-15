Фондовые торги в РФ стартовали в пятницу в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс ММВБ на 10:08 мск просел на 0,24% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 047,37 пункта. Индекс РТС на тот же момент уменьшился на 0,23% и находится на отметке 1 123,14 пункта.

«В пятницу, 15 сентября, на рынках складывается нейтральный внешний фон. Внимание участников российского рынка сегодня будет приковано к заседанию Банка России, на котором, как мы ожидаем, может быть принято решение о понижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов (с 9% до 8,5%). Для этого у регулятора есть все аргументы. Во-первых, таргет по инфляции в 4% был достигнут еще в июле текущего года, а в августе годовая инфляция в РФ составила 3,3%. Во-вторых, девальвационные риски, которые могут вызвать эффект переноса валютного курса на цены, в настоящий момент низки. А вот сам по себе такой аргумент, как высокая реальная ставка, мы не считаем важным, так как исследования показывают, что высокие номинальные и реальные ставки процента не препятствуют экономическому росту в улучшающихся макроусловиях. Влияние решения на курс доллара США, по нашему мнению, будет минимальным», — сказала ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.