Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в пятницу потерял 4 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 57,47 рубля, курс евро уменьшился на 3 копейки, до 68,51 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Рубль все внимание сосредоточил на нефти, стоимость которой продолжает уверенное восстановление, отмечают эксперты. По данным на 10:00 мск, баррель Brent стоит 55,24 доллара.

К тому же рынок перестал верить в абсолютную силу доллара: уже в пятницу американская валюта начала проседать против основных соперников, и это на фоне сильных данных по инфляции в США, продолжает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

«Все это происходит в ответ на прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА) о том, что спрос на нефть в этом году вырастет максимальными с 2015 года темпами. Добавим ко всему прочему ОПЕК, повысившую ожидания по потреблению энергоресурсов в Европе и Китае», — комментирует эксперт. По ее словам, после пробоя 55 долларов за баррель у Brent все шансы достичь 57 долларов в ближайшее время.

Сейчас остановить рост рубля может лишь заседание Банка России по ставке, полагает Афанасьева. Причем снижение стоимости кредитования на 50 базисных пунктов уже заложено в цену, отмечает она.

«Взбудоражить рынок могут только более резкие шаги. В условиях столь низких уровней инфляции (3,3%) снижение ставки на 75 базисных пунктов не исключено, хотя все же выглядит очень маловероятным», — рассуждает эксперт.

Таким образом, во второй половине пятницы пара USD/RUB может возобновить рост с ближайшей целью на отметке 58, не исключает аналитик.