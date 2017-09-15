Количество выпущенных в России платежных карт по итогам первого полугодия составило почти 260 млн штук, сообщили в пресс-службе Банка России.



«Эмиссия карт и операции с их использованием показывают в первом полугодии 2017 года положительную динамику, свидетельствует статистика Банка России. Так, объем эмиссии платежных карт, выпущенных банками РФ, по итогам шести месяцев текущего года составил почти 260 млн штук, что превышает аналогичный показатель предыдущего года более чем на 10 млн штук», — говорится в релизе.

По данным ЦБ, на 1 июля 2016 года активных карт (таких, которые использовались гражданами для совершения операций в отчетном периоде) было 133,5 млн, на 1 июля 2017-го — уже 144 млн штук.

За первые шесть месяцев по картам было совершено в общей сложности 10,9 млрд операций на 27,6 трлн рублей, большинство из которых было проведено при оплате товаров и услуг — более 8 млрд трансакций на 7,7 трлн рублей, добавили в Центробанке.