Держатели банковских карт Visa банка «Санкт-Петербург» получили возможность совершать платежи с помощью сервиса Android Pay, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Для начала использования Android Pay необходимо скачать одноименное приложение в магазине приложений Google Play. При первом запуске приложения Android Pay предложит подключить карту — для этого нужно либо навести на нее камеру, либо ввести информацию вручную, чтобы сервис считал номер и срок действия. Также понадобится ввести трехзначный код CVV2, указанный на оборотной стороне карты, и адрес пользователя. При подключении карты банк отправит проверочный код для подтверждения операции», — отмечается в релизе.

Если ранее пользователь подключал карты к своему аккаунту в Google, то Android Pay предложит использовать одну из них — для привязки к приложению нужно будет лишь ввести код CVV2. Чтобы оплатить покупки, достаточно разблокировать смартфон и поднести его к бесконтактному терминалу. Вместо номера карты используется токен — комбинация цифр, которая хранится в зашифрованном виде, пояснили в банке «Санкт-Петербург».

Банк «Санкт-Петербург» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» — крупный по размеру активов подконтрольный менеджменту региональный банк, зарегистрированный в Санкт-Петербурге. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов физических лиц и валютные операции. Базовым источником финансирования деятельности являются вклады физических лиц и средства предприятий и организаций (30,9% и 26,0% соответственно). Бенефициары банка — группа физических лиц, в которой мажоритарным акционером выступает Александр Савельев, владеющий 23,70% акций общества.
В настоящий момент бенефициарами банка являются председатель наблюдательного совета банка Александр Савельев (23,70%), Кристина Миронова, Павел Филимоненок и Владимир Реутов (по 7,64%), Оксана Савельева (5,73%), Сергей Сердюков (5,70%), ЕБРР (5,49%), Валерий Пузиков (3,11%), Владимир Матвиенко (2,65%) и Максим Воробьев (1,09%). Часть акций принадлежит ряду международных инвестфондов: «Ист Кэпитал Холдинг АБ» (6,66%), «Ю Би ЭС Групп АГ» (1,07%) и «Хоскинг Глобал Фонд Пи Эл Си» (1,02%). На акционеров-миноритариев приходится 20,83% акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург».


По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 575,88 млрд рублей (19-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 68,21 млрд, кредитный портфель — 338,37 млрд, обязательства перед населением — 189,20 млрд.