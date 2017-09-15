Держатели банковских карт Visa банка «Санкт-Петербург» получили возможность совершать платежи с помощью сервиса Android Pay, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Для начала использования Android Pay необходимо скачать одноименное приложение в магазине приложений Google Play. При первом запуске приложения Android Pay предложит подключить карту — для этого нужно либо навести на нее камеру, либо ввести информацию вручную, чтобы сервис считал номер и срок действия. Также понадобится ввести трехзначный код CVV2, указанный на оборотной стороне карты, и адрес пользователя. При подключении карты банк отправит проверочный код для подтверждения операции», — отмечается в релизе.

Если ранее пользователь подключал карты к своему аккаунту в Google, то Android Pay предложит использовать одну из них — для привязки к приложению нужно будет лишь ввести код CVV2. Чтобы оплатить покупки, достаточно разблокировать смартфон и поднести его к бесконтактному терминалу. Вместо номера карты используется токен — комбинация цифр, которая хранится в зашифрованном виде, пояснили в банке «Санкт-Петербург».