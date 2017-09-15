Советы директоров Промсвязьбанка и банка «Возрождение» вынесли на рассмотрение внеочередных общих собраний акционеров каждого банка вопрос об их реорганизации в форме присоединения «Возрождения» к Промсвязьбанку. Акционеры обоих банков примут решения по вопросам реорганизации путем направления бюллетеней в срок до 26 октября, сообщили в Промсвязьбанке.

Там напомнили, что банк «Возрождение» вошел в состав холдинга «Промсвязькапитал Б. В.» в 2015 году и до настоящего времени между двумя банками шли интеграционные процессы: переход на единую операционно-технологическую платформу, централизация бэк-офисных функций, унификация продуктовой линейки и выстраивание кросс-продаж. Сегодня клиентам «Возрождения» доступно большинство продуктов и сервисов Промсвязьбанка, и наоборот.

Промсвязьбанк входит в перечень системно значимых кредитных организаций. Согласно данным его отчетности по МСФО, на 1 июля 2017 года его активы равны 1,2 трлн рублей, собственные средства (капитал) — 151 млрд. Сеть включает около 300 точек продаж в России, а также филиал на Кипре и представительство в Китае.



Банк «Возрождение» — персональный банк для корпоративных и частных клиентов, обслуживает 1,3 млн частных лиц и более 42 тыс. счетов корпоративных клиентов. Филиальная сеть насчитывает более 120 офисов. Сеть устройств самообслуживания включает порядка 2 тыс. банкоматов с учетом банкоматов партнеров.

Промсвязьбанк ПАО «Промсвязьбанк» — крупный универсальный банк с развитой сетью подразделений. Ключевые направления работы — кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов. С 2005 года банк развивает розничный бизнес. Кроме того, в сферу интересов кредитной организации входит работа на межбанковском и валютном рынках, на рынке ценных бумаг. С июля 2015 года выступает санатором Автовазбанка (ПАО «АВБ»). Основными владельцами Промсвязьбанка являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, контролирующие в равных долях 50,03% акций через «Промсвязь Капитал Б. В.». Акционерами банка выступают также Европейский банк реконструкции и развития (11,75%), ПАО «Московский Кредитный Банк» в рамках РЕПО (9,97%), АО НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие» (10%, конечные бенефициары — Микаил Шишханов, его советник Михаил Евлоев, Саит-Салам Гуцериев и Саид Гуцериев), АО «НПФ «Будущее» (10%, бывш. ОАО «НПФ «Благосостояние ОПС», конечный бенефициар — Борис Минц), бывшие владельцы ПАО «Первобанк» Леонид Михельсон и Леонид Симановский (совокупно 3,28%).



По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 1 299,60 млрд рублей (10-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 152,55 млрд, кредитный портфель — 696,83 млрд, обязательства перед населением — 397,40 млрд.