Доверие к банковскому сектору со стороны СМИ серьезно падает, сообщила глава Аналитического центра НАФИ Гузель Имаева на форуме «Банки России — XXI век» в Сочи. По данным организации, количество негативных публикаций о банках в СМИ с января к сентябрю достигло рекордного уровня.

«Если на фоне первых отзывов громких лицензий — у Мастер-Банка, у банка «Пушкино» — мы наблюдали падение уровня доверия, когда потребитель боялся, что система ненадежна, а далее мы видели рост: отзывы стали восприниматься, наоборот, как некое благо, то сегодня на фоне информации о крупных игроках рынка мы видим, что снова происходит падение. Мы анализируем информационную среду вокруг банковской отрасли — всего контента в СМИ, позитива и негатива. Мы сейчас видим, что за всю новейшую историю развития банковского сектора он находится на стадии информационного кризиса», — пояснила Имаева.

По ее словам, это не только негативные отзывы на фоне отзывов лицензий, это информационные «вбросы», использование многоканального донесения информации через СМС-рассылки, через мессенджеры, в частности через Telegram.

«Информационные риски для банков растут, это касается каждого игрока», — подчеркнула она.