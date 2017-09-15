Информационная безопасность в том состоянии, в котором она сейчас есть, — это крайне тяжелая задача для отдельно взятого банка. Решать ее нужно информационным обменом и централизованными базами данных. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев.

«Трансформация приведет к изменению подхода банка к своему собственному бизнесу. Понимая это, мы прекрасно осознаем, что информационная безопасность в том состоянии, в котором она сейчас есть, — это крайне тяжелая задача для отдельно взятого банка. Решать ее нужно информационным обменом и централизованными базами данных», — рассказал представитель ЦБ на международном банковском форуме «Банки России — XXI век».



«Мы активно работает с банковским сообществом. Один из ярких примеров, который мы можем презентовать, — это разработка очередного стандарта по безопасности аутсорсинговой деятельности. Его пишет не Центральный банк, а группа коллег-банкиров, которые участвуют в организации этого процесса», — добавил Сычев.