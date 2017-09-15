Выросшая почти до 86,1 млрд рублей «дыра» в капитале «Югры» — результат действий временной администрации, утверждает бывший президент банка Алексей Нефедов. Соответствующее заявление его официальные представители распространили в пятницу.

Напомним, днем ранее в «Вестнике Банка России» были опубликованы данные, согласно которым на 8 сентября отрицательный капитал «Югры» превысил 86,091 млрд рублей, в то время как на 28 июля текущего года, дату отзыва лицензии у банка, размер его собственных средств оценивался в минус 2,045 млрд.

Отрицательный капитал банка «Югра» оценивается уже в 86 млрд рублей «Дыра» в капитале банка «Югра» (отрицательная величина показателя «источники собственных средств») превысила 86,091 млрд рублей. Такие данные бухгалтерского баланса на 8 сентября 2017 года представлены в опубликованном в четверг, 14 сентября, номере «Вестника Банка России».

Временная администрация банка «Югра» в очередной раз доначислила резервы и продолжает обесценивать активы банка, в результате чего отрицательное значение собственного капитала выросло до 86,1 млрд рублей, отмечает экс-руководство банка. «С таким подходом к управлению кредитной организацией это далеко не предел», — ожидает Нефедов.

Ранее руководитель временной администрации банка «Югра» Галина Алексенцева среди причин роста «дыры» называла технический характер кредитного портфеля организации и рост просроченной задолженности.

«Увольняя людей, задерживая другим зарплату, а также закрывая филиалы, очевидно, очень сложно работать с заемщиками, которые к тому же до конца не понимают правовой статус временной администрации», — сказал Нефедов.

По его словам, до введения временной администрации объем просроченной задолженности составлял в банке менее 1%, что являлось одним из лучших показателей в отрасли.

«Мы не выдавали ни одного кредита без ведома ЦБ. Да, некоторые кредиты были пролонгированы, но это обычная практика, которая есть в любом банке. Главное, что все эти кредиты обслуживались и проценты по ним исправно выплачивались. Только кому это надо теперь в банке, который уже завтра надеются похоронить», — рассуждает бывший президент «Югры».

ЦБ: кредитный портфель «Югры» имел почти невозвратный характер Бизнес-модель лишенного лицензии банка «Югра» основывалась на финансировании проектов, связанных с бенефициарами кредитной организации, кредитный портфель банка носил технический характер, то есть являлся фактически невозвратным, сообщила руководитель временной администрации кредитной организации Галина Алексенцева.



В банке напомнили, что столичный арбитраж 19 сентября 2017 года рассмотрит законность введения временной администрации. Ранее Генеральная прокуратура также направляла протест в Центральный банк в связи с действиями временной администрации.



Центробанк 10 июля этого года ввел в банк «Югра» временную администрацию в лице АСВ сроком на шесть месяцев и установил трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. Позже, 28 июля, Банк России отозвал лицензию у банка «Югра» и назначил собственную временную администрацию. По данным регулятора, бизнес-модель банка основывалась на финансировании бизнес-проектов, связанных с бенефициарами кредитной организации, за счет привлеченных денежных средств физических лиц, при этом кредиты выдавались компаниям, масштабы деятельности которых не соответствовали объему полученных кредитов. «Югра» также оспаривает в суде отзыв лицензии.