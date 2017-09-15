С начала 2017 года лояльность клиентов в банковской отрасли падает, считает генеральный директор НАФИ Гузелия Имаева.

«Мы наблюдаем, что с начала этого года в целом лояльность клиентов в банковской отрасли падает. И этот индекс на сегодняшний день составляет порядка 27 процентных пунктов. Это уже ближе к продуктовому рынку, и это не очень хороший показатель», — рассказала она на Международном банковском форуме «Банки России — XXI век».

Представитель НАФИ отметила, что все те изощрения, на которые идут банки, не ценятся клиентами. «47% клиентов, по нашим оценкам, не смогут оценить ваши усилия. Более того, для 70% финансовые банковские продукты остаются сложными. Не всегда можно разобраться, и не всегда есть на это мотивация», — заключила она.