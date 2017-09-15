Регулирование не успевает осмыслять и готовить соответствующие подходы к быстро развивающимся инновациям, заявил директор департамента банковского регулирования Банка России Алексей Лобанов.

«Говорят о том, что темпы инноваций в финансовом секторе в целом и в банковском в частности значительно ускорились, в последние годы особенно. Но нужно признать, что регулирование не успевает на сегодняшний день осмыслять и, естественно, готовить соответствующие подходы ко всем этим инновациям, развивающимся на наших глазах», — рассказал он на международном банковском форуме «Банки России — XXI век».

«Почему так? Цикл разработки одного серьезного международного стандарта занимает пять — семь лет с момента начала работы до момента условного начала его внедрения в странах. Это очень большие сроки, которые в разы превышают жизненный цикл инноваций», — объяснил представитель ЦБ.