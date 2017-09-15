Агентство по страхованию вкладов продолжает оспаривать сомнительные сделки Анкор Банка (лицензия отозвана 3 марта 2017 года), которые проводились незадолго до банкротства. АСВ заинтересовалось заложенной по ипотеке нежилой недвижимостью в ЖК «Кореневский форт» в Подмосковье. В канун нового года кредитор расторг договор залога с собственником фирмы —застройщика комплекса. Сейчас конкурсный управляющий лопнувшего банка требует признать сделку недействительной, пишет «Реальное время».



АСВ, назначенное конкурсным управляющим Анкор Банка (его контролировал предприниматель, основатель шоколадной фабрики Андрей Коркунов), в конце июля обратилось в татарстанский арбитраж с иском к ООО «ДСтройНедвижимость».

Конкурсный управляющий требует признать недействительной сделку фирмы с банком от 26 декабря 2016 года о расторжении договора залога по ипотеке. В соглашении говорится о нежилой недвижимости в Подмосковье на общую сумму почти 0,5 млрд рублей. Это чердачные помещения площадью 12,5 тыс. кв. м в нескольких трехэтажных домах — корпусах 66 и 67 в деревне Мотяково Люберецкого района.

По данному адресу представлен проект малоэтажного жилого комплекса «Кореневский форт» одного из крупнейших застройщиков юго-востока Московской области ООО «Некрасовка Девелопмент». Девелопер и фирма-ответчик по иску АСВ принадлежат Константину Юферову, владельцу и руководителю еще нескольких компаний. Что касается «ДСтройНедвижимости», фирма известна как агентство по продаже квартир от застройщиков.

Суд принял к производству иск и заявление АСВ с просьбой наложить запрет на любые регистрационные действия на указанные помещения. Всего в списке 26 объектов недвижимости.

На первом заседании суд принял решение отложить рассмотрение дела до октября.

АСВ обнаружило в Анкор Банке 317 млн рублей недостачи Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в казанском Анкор Банке, по итогам инвентаризации его имущества выявило недостачу на сумму 317,105 млн рублей. Сообщение об этом опубликовано на сайте АСВ.

А 1 сентября АСВ обратилось в арбитражный суд республики с заявлением о признании недействительными договоров уступки прав требований (цессий) от 8 февраля 2017 года, заключенных между Анкор Банком и МСП Банком, и банковских операций по перечислению денежных средств в счет оплаты по договорам цессии и применению последствий их недействительности.

«Цессия оспаривается в связи с тем, что у нас произошел вывод ликвидных активов у банка», — пояснила юрист агентства Яна Смирнова.

Ранее АСВ отчиталось, что на 1 августа размер требований 778 кредиторов составляет 6,4 млрд рублей. Из них установлены и включены в реестр требования 748 кредиторов на общую сумму 6,1 млрд рублей.