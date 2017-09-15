Крупные городские агломерации способны давать прирост 5—7% ВВП, сообщил в ходе конференции «Новая повестка развития российских городов» председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

«По нашей оценке, в ближайшие годы темпы роста крупных городов и агломераций будут выше, чем в целом по стране, они будут достигать около 5—7%. И это даже при пессимистическом прогнозе, когда нам удастся выходить на уровень роста 3% ВВП и выше», — сказал Кудрин.

По его мнению, доля крупных городов и агломераций в совокупном ВВП страны будет расти. «Мы должны обратить внимание на этот возможный ресурс», — отметил он.

Говорят, что в мире идет концентрация возможностей роста развития городов, продолжил Кудрин. «В 380 городах мира сегодня производится примерно 50% мирового ВВП. Это означает, что впоследствии будут конкурировать не крупные страны, а крупные города. На этом пути в ближайшие лет 15 существенно поменяются города-лидеры в этом движении. Очень много европейских городов выпадет из списка лидеров, состоящего из 100 городов. Их место займут новые быстрорастущие города Азии и прежде всего Китая», — добавил глава ЦСР.

Россия пока в этом списке представлена скромно: у нас два города, которые способны конкурировать в международном масштабе, констатировал Кудрин. Это Москва и Петербург. «Причем концентрация нашей экономики в этих городах очень существенна — 27% ВВП в этих двух городах. При том что в США и Европе концентрация раза в два меньше —13—16%. Зато в следующих 30 городах мы, наоборот, отстаем в два раза в концентрации нашего ВВП. Нам нужно поддерживать крупные города и агломерации, я бы сказал, это вопрос выживаемости в этой конкурентной борьбе в мире», — указал Кудрин.