Банк России проведет прямую линию в Facebook на тему защиты от киберугроз. Она состоится в среду, 20 сентября, в 12:00 на странице регулятора в соцсети.

Заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Центробанка Артем Сычев расскажет пользователям Facebook о том, как обезопасить свои средства от киберпреступников, о современных киберугрозах и методах противостояния им — «правилах кибергигиены», соблюдение которых позволит сохранить сбережения, а также о том, какие меры принимает Банк России, чтобы защитить деньги граждан от киберпреступников.



В ходе онлайн-трансляции пользователи Facebook смогут задать Артему Сычеву вопросы. Их также можно написать заранее на странице Банка России в Facebook.