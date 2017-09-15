Есть определенная сезонность в кибератаках как на банки, так и на их клиентов. Одна из таких сезонностей приходится на конец года. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев.

«Статистикой ЦБ подтверждено, что есть определенная сезонность в атаках как на клиентов кредитных организаций, так и на сами организации. Она есть, она продолжается и будет всегда. Банки и финансовые организации всегда ориентированы на конец года. Правда, о каких-то серьезных всплесках пока говорить рано», — рассказал он на международном банковском форуме «Банки России — XXI век».

«Ситуация за несколько лет показывает явную сезонность таких атак. И одна из таких сезонностей приходится на конец года. Это очень понятно, почему: во-первых, это завершение к концу года контрактов и сделок, остатки по счетам всегда большие. Это выплаты персоналу, соответственно, у граждан остатки тоже большие. Под конец года объем работы всегда большой, соответственно, внимание персонала не важно где, все равно снижено. Плюс это сезон приобретения предновогодних подарков, причем в масштабах не только физических, но и юридических лиц. За этим легко спрятать попытки атак. Поэтому предновогодний пик внимания криминалитета всегда есть. И он никуда не денется», — прокомментировал представитель Центрального банка.