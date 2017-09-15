Базирующийся во Владивостоке банк «Приморье» внес изменения в тарифы по дебетовым картам, выпускаемым в категориях UnionPay Classic и UnionPay Gold. Счет можно открыть в рублях и китайских юанях. Плата за выпуск «классической» карты сроком действия один год составит 250 рублей, плата за «золотую» — 1,5 тыс. рублей на два года.

«Карта может заинтересовать клиентов, которые много путешествуют, так как банк ввел cash back до 2% по операциям за рубежом, входящим в категорию «Путешествия». Кроме этого, СМС-информирование теперь будет осуществляться бесплатно», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Полина Пронина.

Снять наличные в устройствах банка можно бесплатно. Комиссия за снятие средств в банкоматах стороннего банка на территории РФ составит 80 рублей, за пределами РФ — 3 доллара.



«В банке до 17 октября 2017 года будет действовать акция «Оформи карту UnionPay — получи дополнительную в подарок». Так, держатели карт UnionPay статуса Classic могут оформить бесплатно одну дополнительную карту, а к премиальным Gold предлагаются две дополнительные карты UnionPay Classic», — добавляет эксперт.