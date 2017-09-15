Базирующийся во Владивостоке банк «Приморье» внес изменения в тарифы по дебетовым картам, выпускаемым в категориях UnionPay Classic и UnionPay Gold. Счет можно открыть в рублях и китайских юанях. Плата за выпуск «классической» карты сроком действия один год составит 250 рублей, плата за «золотую» — 1,5 тыс. рублей на два года.
«Карта может заинтересовать клиентов, которые много путешествуют, так как банк ввел cash back до 2% по операциям за рубежом, входящим в категорию «Путешествия». Кроме этого, СМС-информирование теперь будет осуществляться бесплатно», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Полина Пронина.
Снять наличные в устройствах банка можно бесплатно. Комиссия за снятие средств в банкоматах стороннего банка на территории РФ составит 80 рублей, за пределами РФ — 3 доллара.
«В банке до 17 октября 2017 года будет действовать акция «Оформи карту UnionPay — получи дополнительную в подарок». Так, держатели карт UnionPay статуса Classic могут оформить бесплатно одну дополнительную карту, а к премиальным Gold предлагаются две дополнительные карты UnionPay Classic», — добавляет эксперт.
ПАО «АКБ «Приморье» — крупный региональный банк, зарегистрированный во Владивостоке. Основные направления бизнеса — привлечение средств граждан во вклады, а также расчетное обслуживание и кредитование корпоративных заемщиков, преимущественно тесно связанных с акционерами банка.
В настоящее время мажоритарным акционером банка «Приморье» выступает заслуженная артистка России Лариса Белоброва (54,17%), супруга экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина, занимавшего в прошлом также должность замминистра регионального развития РФ. Гражданке Кореи Сон Рён Фа принадлежит 10% акций банка. Супруги Алла и Александр Маляренко совместно владеют долей в 6,27%, Елена Передрий — 6,21%, Ольга Линецкая — 6,17%, Анастасия Литвинова — 4,5%, Руслан Стогней — 3,63%, Александр Почепня и Юрий Павлов — по 3,48%.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 30,65 млрд рублей (124-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3,17 млрд, кредитный портфель — 9,20 млрд, обязательства перед населением — 20,08 млрд.