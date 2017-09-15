Центробанк в пятницу отозвал лицензии у страховых компаний «Даль-Росмед» и «Московия», приостановил — у СК «Аллега», говорится в материалах регулятора.



«Банк России приказом от 14 сентября 2017 года № ОД-2641 отозвал лицензию на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Даль-Росмед» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0525). Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности», — отмечается в сообщении.

Лицензия у СК «Московия» была отозвана «в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 20 июля 2017 года № ОД-2041 действия лицензий на осуществление страхования, а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов».

В августе ЦБ отозвал у «Московии» лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, на осуществление добровольного имущественного страхования, на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

Центробанк отозвал лицензию у СК «Московия» Банк России приказом от 29 августа 2017 года отозвал лицензии на осуществление страхования у ООО «Страховая компания «Московия» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2290), следует из материалов регулятора.

Банк России также приостановил действие лицензии на осуществление страхования СК «Аллега». «Данное решение принято в связи с неисполнением страховщиком предписания Банка России надлежащим образом, а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части нарушения порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов», — отметили в ЦБ.

Приостановление действия лицензии означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта страхового дела, в соответствующие договоры. При этом страховщик обязан принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства.