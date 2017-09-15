Хакасский Муниципальный Банк запустил специальный кредит для пенсионеров и сотрудников сферы образования.

«Удачный» кредит можно оформить с 15 сентября по 22 октября 2017 года. Ставка варьируется от 13% до 16% в зависимости от срока кредитования.

В первый месяц кредитования проценты начисляются по повышенной ставке — 0,15% в день, что эквивалентно 54,75% годовых, при этом погашение основного долга не происходит. Личное страхование не требуется.

Банк готов предоставить от 10 тыс. до 299 тыс. рублей без обеспечения. Если размер займа превышает 200 тыс. рублей, для лиц, состоящих в зарегистрированном браке, необходимо поручительство супруга(и) без учета платежеспособности. Срок кредита может достигать пяти лет.

«Программа предназначена для сотрудников сферы образования и пенсионеров, в том числе неработающих. Ранее в линейке банка уже был «Удачный» кредит, который предоставлялся всем заемщикам под 14—16% годовых. Программа действовала до 31 августа 2017 года», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.