Совет директоров Банка России в пятницу, 15 сентября, принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта до 8,5% годовых.

«Совет директоров отмечает, что инфляция находится вблизи 4%, а экономика продолжает расти. На фоне благоприятной динамики цен ряда товаров и услуг возобновилось снижение инфляционных ожиданий, однако они еще не закрепились на низком уровне. Среднесрочные риски превышения инфляцией цели преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз. Для поддержания инфляции вблизи 4% Банк России продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики», — говорится в сообщении регулятора.

При этом Центробанк допускает возможность снижения ключевой ставки на горизонте ближайших двух кварталов. «Принимая решение по ключевой ставке, Банк России будет исходить из оценки рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции от цели, а также динамики потребительских цен и экономической активности относительно прогноза», — подчеркивается в пресс-релизе.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 27 октября.



В июле совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 9% годовых, отметив, что есть пространство для снижения ставки во втором полугодии 2017 года.



Опрошенные Банки.ру аналитики прогнозировали, что августовская инфляция станет триггером для понижения советом директоров Банка России ключевой ставки на 0,5 процентного пункта. Рост цен замедляется гораздо быстрее, чем снижается ставка, и ЦБ должен на это отреагировать, отмечали эксперты.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью Bloomberg 7 сентября заявляла, что в ходе заседания совета директоров 15 сентября ЦБ обсудит снижение ключевой ставки на 25—50 базисных пунктов.

