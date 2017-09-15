Денежная база РФ в узком определении на 8 сентября составила 9 трлн 274,7 млрд рублей. Такие данные приводятся на сайте Банка России.

По состоянию на 1 сентября 2017 года показатель равнялся 9 трлн 218,2 млрд рублей. Таким образом, за неделю денбаза увеличилась на 56,5 млрд рублей.



Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в ЦБ. Еженедельные показатели приводятся на конец отчетной даты.