Дефицит федерального бюджета России за январь — август 2017 года составил 405,66 млрд рублей, следует из материалов Федерального казначейства.



Так, доходы бюджета на 1 сентября оказались на уровне 9,607 трлн рублей, расходы составили 10,013 трлн рублей.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что дефицит бюджета РФ в текущем году составит около 2% ВВП или чуть больше; осенью будут подготовлены поправки, предусматривающие увеличение ряда расходов. По данным Минфина, дефицит федерального бюджета РФ за январь — июль 2017 года составил 423,7 млрд рублей.