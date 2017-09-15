Если в России и дальше будут считать, что биткоин, криптовалюты — это финансовые пирамиды, то страна останется далеко позади всего мира, считает вице-президент Ассоциации «Россия» Александр Хандруев.

«Я глубоко убежден, что мы уже одной ногой, это точно, вступили в эпоху криптовалют. Я думаю, что не только коммерческие банки, но и денежная власть стоят перед очень серьезным вызовом. И, если мы полагаем, что биткоин и криптовалюты — это финансовые пирамиды, то с таким пониманием и отношением к этому процессу мы останемся далеко позади от остального мира. Это будущее, которое уже с нами», — рассказал он в ходе выступления на международном банковском форуме «Банки России — XXI век».