Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России позитивно оценивает диалог с операторами связи по внутрисетевому роумингу и надеется скоро найти компромисс по данному вопросу. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев в кулуарах юридического форума Kazan Legal.

«Никаких промежуточных отчетов мы специально не ведем, мы просто в диалоге вместе с нашими компаниями мобильной телефонии как прийти к компромиссу и побыстрее. Я думаю, что мы придем (к компромиссу. — Прим. ред.) и придем побыстрее. Пока мы вполне удовлетворены сотрудничеством по этому процессу», — сказал глава ФАС, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Артемьев подчеркнул, что ведомство активно выступает за отмену внутрироссийского роуминга. «Его не будет, я уверен, мы сможем этого добиться", — добавил он.