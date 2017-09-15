ЦБ установил официальные курсы валют с 16 сентября. Курс доллара понизился на 23,7 копейки, составив 57,5336 рубля (57,7706 рубля на 15 сентября). Курс евро уменьшился на 11,49 копейки, до 68,5801 рубля (68,695 рубля на 15 сентября).



Драйвером укрепления российской валюты выступают рост нефтяных котировок и слабость доллара, указывают эксперты.

​Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов четверга Мировые цены на нефть в четверг повысились.

«Рынок, кажется, потерял веру в доллар, поэтому даже сейчас у валют развивающихся стран остаются шансы на рост. Для рубля также большое значение имеют перспективы нефтяного рынка», — комментирует заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин.

Он допускает, что позитивный прогноз Международного энергетического агентства и ОПЕК может привести к росту стоимости барреля Brent до 57 долларов в ближайшие недели, если, конечно, этому будет способствовать американская статистика.

Сегодня одним из основных факторов для российского рынка станет решение ЦБ РФ по ключевой ставке, по итогам которого рубль рискует ослабеть. «Снижение ставки на 50 базисных пунктов, вероятно, приведет к ослаблению рубля сегодня ближе к отметке 58 рублей за доллар», — считает аналитик Нордеа Банка Денис Давыдов.

В то же время, указывает он, определенную поддержку рублю оказывает начало налогового периода, который стартует сегодня выплатами страховых взносов. «Данный фактор сохранит свое влияние на следующей неделе, по мере приближения пика налоговых платежей 25 сентября. Таким образом, возможное ослабление рубля по итогам сегодняшнего решения ЦБ, вероятно, не получит развития на следующей неделе», — комментирует эксперт.