Сбербанк запустил «облачный» сервис «Моя торговля» для небольших компаний, интернет-магазинов и малых производственных предприятий, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Он позволяет привести их деятельность в соответствие с требованиями нового федерального закона («54-ФЗ»), в том числе и для онлайн-торговли.
«Сервис объединяет в одной системе продажи, закупки, склад, финансы и CRM. Владелец магазина в любой момент видит остатки товаров по всем торговым точкам и понимает, какие из них необходимо докупить, может удаленно контролировать работу продавцов (открытие/закрытие смены, продажи, сумму скидок, создаваемые в сервисе документы). Уже через несколько дней накопившиеся данные помогут оценить эффективность торговли», — говорится в релизе.
Воспользоваться сервисом «Моя торговля» может любой предприниматель, зарегистрировавшийся на сайте sb-mt.ru. Он интегрирован с другими подобными продуктами Сбербанка: онлайн-кассой «Эвотор» и сервисом «Сайт для бизнеса». Мобильные приложения сервиса «Моя торговля» доступны для платформ iOS и Android.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 23 322,67 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 381,26 млрд, кредитный портфель — 15 450,07 млрд, обязательства перед населением — 11 464,76 млрд.