Сбербанк запустил «облачный» сервис «Моя торговля» для небольших компаний, интернет-магазинов и малых производственных предприятий, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Он позволяет привести их деятельность в соответствие с требованиями нового федерального закона («54-ФЗ»), в том числе и для онлайн-торговли.



«Сервис объединяет в одной системе продажи, закупки, склад, финансы и CRM. Владелец магазина в любой момент видит остатки товаров по всем торговым точкам и понимает, какие из них необходимо докупить, может удаленно контролировать работу продавцов (открытие/закрытие смены, продажи, сумму скидок, создаваемые в сервисе документы). Уже через несколько дней накопившиеся данные помогут оценить эффективность торговли», — говорится в релизе.

Воспользоваться сервисом «Моя торговля» может любой предприниматель, зарегистрировавшийся на сайте sb-mt.ru. Он интегрирован с другими подобными продуктами Сбербанка: онлайн-кассой «Эвотор» и сервисом «Сайт для бизнеса». Мобильные приложения сервиса «Моя торговля» доступны для платформ iOS и Android.