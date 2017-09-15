Агентство по страхованию вкладов с 18 сентября начинает расчеты с вкладчиками Русского Международного Банка (Москва), чья лицензия была отозвана 4 сентября этого года. Сообщение о выплатах опубликовал департамент общественных связей АСВ.

Согласно полученному агентством реестру обязательств РМБ, за компенсациями на общую сумму около 9,2 млрд рублей могут обратиться порядка 9 тыс. вкладчиков, в том числе около 70 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, с требованиями на 11,7 млн рублей.

Напомним, что на основе данных официальной отчетности РМБ на 1 августа 2017 года АСВ предварительно оценивало выплаты по данному страховому случаю в 9,84 млрд рублей, а общий объем вкладов в банке на указанную дату составлял 15,2 млрд.

АСВ предварительно оценивает страховые выплаты по Русскому Международному Банку в 9,84 млрд рублей Объем страховых выплат вкладчикам Русского Международного Банка может составить 9,84 млрд рублей. Такую предварительную оценку приводит Агентство по страхованию вкладов со ссылкой на данные официальной отчетности РМБ на 1 августа 2017 года.

Агентами АСВ по страховым выплатам выступают банк «Уралсиб» и Россельхозбанк, между которыми вкладчики РМБ распределены в зависимости от начальной буквы своей фамилии. Так, вкладчикам с именами, которые прописаны в документах буквами латинского алфавита, а также вкладчикам с фамилиями, начинающимися с русских букв от «А» до «К», страховку будет выплачивать РСХБ, а с фамилиями на буквы от «Л» до «Я» — «Уралсиб» (см. перечень доступных подразделений банков-агентов).

Прием заявлений на выплату страховки и иных необходимых документов, а также сами выплаты будут осуществляться через банки-агенты в период до 18 сентября 2018 года включительно, а о выплатах после этой даты АСВ сообщит дополнительно.



Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая (включая проценты), но в совокупности не более 1,4 млн рублей. По банковскому счету в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 4 сентября 2017 года.

У Русского Международного Банк​а отозвана лицензия Банк России принял решение об отзыве лицензии у Русского Международного Банка (регистрационный номер 3123, г. Москва).





Россельхозбанк АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (Россельхозбанк) — один из крупнейших банков РФ, специализирующийся на финансировании предприятий агропромышленного комплекса. 100% акций РСХБ находятся в государственной собственности. Основные направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение средств населения во вклады. Крупнейшим источником пассивов служат средства юрлиц (свыше 40% пассивов). По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 2 898,71 млрд рублей (5-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 380,10 млрд, кредитный портфель — 1 843,35 млрд, обязательства перед населением — 736,04 млрд.