Агентство по страхованию вкладов с 18 сентября начинает расчеты с вкладчиками Русского Международного Банка (Москва), чья лицензия была отозвана 4 сентября этого года. Сообщение о выплатах опубликовал департамент общественных связей АСВ.
Согласно полученному агентством реестру обязательств РМБ, за компенсациями на общую сумму около 9,2 млрд рублей могут обратиться порядка 9 тыс. вкладчиков, в том числе около 70 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, с требованиями на 11,7 млн рублей.
Напомним, что на основе данных официальной отчетности РМБ на 1 августа 2017 года АСВ предварительно оценивало выплаты по данному страховому случаю в 9,84 млрд рублей, а общий объем вкладов в банке на указанную дату составлял 15,2 млрд.
Объем страховых выплат вкладчикам Русского Международного Банка может составить 9,84 млрд рублей. Такую предварительную оценку приводит Агентство по страхованию вкладов со ссылкой на данные официальной отчетности РМБ на 1 августа 2017 года.
Агентами АСВ по страховым выплатам выступают банк «Уралсиб» и Россельхозбанк, между которыми вкладчики РМБ распределены в зависимости от начальной буквы своей фамилии. Так, вкладчикам с именами, которые прописаны в документах буквами латинского алфавита, а также вкладчикам с фамилиями, начинающимися с русских букв от «А» до «К», страховку будет выплачивать РСХБ, а с фамилиями на буквы от «Л» до «Я» — «Уралсиб» (см. перечень доступных подразделений банков-агентов).
Прием заявлений на выплату страховки и иных необходимых документов, а также сами выплаты будут осуществляться через банки-агенты в период до 18 сентября 2018 года включительно, а о выплатах после этой даты АСВ сообщит дополнительно.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая (включая проценты), но в совокупности не более 1,4 млн рублей. По банковскому счету в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 4 сентября 2017 года.
Банк России принял решение об отзыве лицензии у Русского Международного Банка (регистрационный номер 3123, г. Москва).
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 2 898,71 млрд рублей (5-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 380,10 млрд, кредитный портфель — 1 843,35 млрд, обязательства перед населением — 736,04 млрд.
ПАО «Банк Уралсиб» — один из крупнейших российских банков с развитой региональной сетью, основной актив одноименной финансовой корпорации. Банк вполне можно назвать универсальным с уклоном в кредитование и обслуживание счетов физических и юридических лиц, кроме того, «Уралсиб» активно работает на валютном рынке, рынках ценных бумаг и межбанковских кредитов. До ноября 2015 года ключевым владельцем банка выступал председатель совета директоров ФК «Уралсиб» Николай Цветков. 4 ноября Банк России объявил о санации банка «Уралсиб». Инвестором был избран крупнейший акционер «Нефтегазиндустрии», бизнесмен и бывший банкир Владимир Коган, который впоследствии приобрел 82% акций кредитной организации. Николай Цветков сохранил миноритарный пакет в 15,2%.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 522,33 млрд рублей (20-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 45,45 млрд, кредитный портфель — 223,12 млрд, обязательства перед населением — 165,92 млрд.