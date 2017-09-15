Чистая прибыль Связь-Банка за восемь месяцев 2017 года составила 3,3 млрд рублей по РСБУ, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

По состоянию на 1 сентября общий кредитный портфель физических лиц банка оказался на уровне 85 млрд рублей. Общий объем средств, привлеченных от физлиц и индивидуальных предпринимателей, увеличился на 10 млрд рублей до 64 млрд рублей (по сравнению с данными на 1 января 2017-го).



«К 1 сентября 2017 года нетто-активы банка составили 234 млрд рублей, объем собственных средств (капитала) — 40,2 млрд рублей. Достаточность собственных средств Связь-Банка находится на высоком уровне: норматив достаточности капитала на 1 сентября 2017 года равен 20,5% (при минимальном требовании Банка России в 8%)», — говорится в релизе.



Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, составил 74,6 млрд рублей, остатки средств юрлиц — 95 млрд рублей, добавили в Связь-Банке.