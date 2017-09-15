Чистая прибыль Связь-Банка за восемь месяцев 2017 года составила 3,3 млрд рублей по РСБУ, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

По состоянию на 1 сентября общий кредитный портфель физических лиц банка оказался на уровне 85 млрд рублей. Общий объем средств, привлеченных от физлиц и индивидуальных предпринимателей, увеличился на 10 млрд рублей до 64 млрд рублей (по сравнению с данными на 1 января 2017-го).

«К 1 сентября 2017 года нетто-активы банка составили 234 млрд рублей, объем собственных средств (капитала) — 40,2 млрд рублей. Достаточность собственных средств Связь-Банка находится на высоком уровне: норматив достаточности капитала на 1 сентября 2017 года равен 20,5% (при минимальном требовании Банка России в 8%)», — говорится в релизе.

Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, составил 74,6 млрд рублей, остатки средств юрлиц — 95 млрд рублей, добавили в Связь-Банке.

Связь-Банк ПАО «АКБ «Связь-Банк» — крупный банк, 99,77% которого контролирует Внешэкономбанк (ВЭБ). Основными направлениями деятельности Связь-Банка являются обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, в том числе Почты России и других государственных организаций, розничное кредитование, операции на рынке ценных бумаг. Ресурсная база сформирована средствами юрлиц, вкладами населения, межбанковскими ресурсами и собственным капиталом. Банк при этом широко использует фондирование от своего акционера. В первом полугодии 2017 года ВЭБ планирует закрыть сделку по продаже Связь-Банка рыночному инвестору.

По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 249,91 млрд рублей (34-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 39,77 млрд, кредитный портфель — 155,86 млрд, обязательства перед населением — 61,57 млрд.