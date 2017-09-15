Конъюнктурные факторы в течение 2018 года будут приводить к тому, что инфляция может находиться как выше, так и ниже 4%, говорится в сообщении ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров.



«По мере формирования низкой инфляции вклад волатильных компонентов, к которым, в частности, относятся цены на плодоовощную продукцию, в общее изменение индекса потребительских цен становится более заметным. Выраженные изменения цен на наиболее часто покупаемые населением товары и услуги достаточно быстро отражаются в динамике инфляционных ожиданий. Для сохранения инфляции вблизи 4% необходимо снижение чувствительности инфляционных ожиданий к изменениям ценовой конъюнктуры», — отмечается в сообщении Центробанка.

В настоящее время инфляция находится вблизи 4%. После повышения до 4,4% в июне инфляция в августе составила 3,3%.