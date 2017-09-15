Центробанк с учетом положительной динамики II квартала 2017 года повысил прогноз прироста ВВП России по итогам текущего года до 1,7—2,2%. Об этом говорится в сообщении ЦБ по итогам заседания совета директоров.



«Увеличение ВВП во II квартале превзошло прогнозные оценки. Поддержку экономическому росту оказали инвестиционный и потребительский спрос, а также восстановление производственных запасов», — отметили в ЦБ.

Согласно прежнему прогнозу, рост ВВП по итогам 2017 года должен был составить 1,3—1,8%.

«При этом оценка Банком России траектории экономического развития на среднесрочную перспективу остается прежней. Экономика находится вблизи потенциального уровня. Ограничениями для экономического роста могут стать дефицит производственных мощностей, а также ситуация на рынке труда, где возможен дефицит квалифицированных кадров в отдельных сегментах. В дальнейшем темп прироста ВВП выше 1,5—2% в год будет достижим при условии проведения структурных преобразований», — подчеркнули в Центробанке.

​ЦБ снизил ключевую ставку до 8,5% Совет директоров Банка России в пятницу, 15 сентября, принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта до 8,5% годовых.



По данным Росстата, ВВП России по итогам II квартала вырос в годовом выражении на 2,5% после роста на 0,5% в январе — марте. Минэкономразвития ранее повысило прогноз по росту ВВП в 2017 году с 2% до 2,1%.