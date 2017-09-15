Центробанк допускает снижение ключевой ставки на горизонте ближайших двух кварталов, говорится в сообщении регулятора по итогам заседания совета директоров.



«Принимая решение по ключевой ставке, Банк России будет исходить из оценки рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции от цели, а также динамики потребительских цен и экономической активности относительно прогноза», — отмечается в релизе.

В документе говорится, что среднесрочные риски превышения инфляцией 4% преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз от 4%. «Краткосрочные факторы, связанные с продовольственным рынком, могут привести к временному отклонению инфляции как вверх, так и вниз от 4%, но оно не будет иметь устойчивый характер», — прогнозируют в ЦБ.

​ЦБ снизил ключевую ставку до 8,5% Совет директоров Банка России в пятницу, 15 сентября, принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта до 8,5% годовых.



Основные источники среднесрочных инфляционных рисков не изменились, отмечает регулятор. Во-первых, они связаны с возможными колебаниями цен на мировых сырьевых и товарных рынках. Кроме того, усиление структурного дефицита трудовых ресурсов может привести к значимому отставанию темпов роста производительности труда от роста заработной платы.

«В-третьих, источником инфляционного давления может стать изменение модели поведения домашних хозяйств, связанное с существенным уменьшением склонности к сбережению. В-четвертых, сохраняется повышенная чувствительность инфляционных ожиданий к изменению цен на отдельные группы товаров и услуг и курсовой динамике», — указывается в релизе.

С учетом этих факторов для закрепления инфляции вблизи цели потребуется сохранение умеренно жестких денежно-кредитных условий, предупреждают в ЦБ.